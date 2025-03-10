وفاة 10 أطفال وإصابة و663 بمرض الحصبة في مأرب اليمنية

أعلنت السلطات الصحية في محافظة مأرب شرقي اليمن، مساء الأحد، تسجيل 10 وفيات في صفوف الأطفال و663 إصابة بمرض الحصبة في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

وقال بيان لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة " منذ بداية العام الحالي 2025 تم تسجيل 663 حالة مشتبهة بالحصبة منها 70 حالة تم التأكد منها في المختبر المركزي فيما توفيت 10 حالات من الأطفال في مأرب".

وأضاف البيان أن "فرق الاستجابة السريعة بالمحافظة تبذل جهودا ميدانية في الرصد والتحري ومتابعة الحالات المصابة، إضافة إلى جهود متطوعي ومتطوعات التثقيف الصحي في نشر الوعي الصحي بأهمية الوقاية من الأمراض بالتحصين".

ودعا البيان الآباء والأمهات إلى أهمية الإبلاغ المبكر عن الحالات المشتبه فيها التي تظهر لديها أعراض الحمى والطفح الجلدي وإسعافها إلى أقرب مرفق صحي.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن واحدة من أسوأ مراحله جراء الصراع المتواصل بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي منذ نحو عشر سنوات.