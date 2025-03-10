أبو الغيط: نقدر أهمية الدعم الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا خلال الاتصال الوضع الإقليمي و سُبُل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمتين وبين العالم العربي والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أعرب عن تقديره لأهمية الدعم الأوروبي للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتُمدت في القمة العربية الطارئة بالقاهرة مؤكداً علي أهمية توفير الظروف الضرورية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب في أقرب الآجال.

وأكد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على وقف اطلاق النار وتثبيته وتنفيذ مراحله وضمان سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث أن كالاس أعربت للأمين العام عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني مؤكدة على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، كما شددت على موقف الاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال المتحدث إن الطرفين تناولا كذلك آخر مستجدات الوضع في سوريا خاصة في ضوء الاشتباكات التي شهدتها بعض محافظات الساحل السوري في الأيام الماضية، حيث شدد الأمين العام علي وقوف الجامعة العربية إلى جانب الشعب السوري ورفضها لأية محاولات تستهدف زعزعة استقرار سوريا وكذلك للاستخدام المنفلت للسلاح والقتل الطائفي.