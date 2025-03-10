حماس تدين وترفض خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بعدم الالتزام بجدول الانسحاب المتفق عليه.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن الاحتلال لم يلتزم بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق.

وأضافت: «وفقًا للاتفاق، كان من المقرر اكتمال الانسحاب بحلول اليوم الخمسين للاتفاق، والذي كان يفترض أن يتم بالأمس، وهو ما لم يحدث حتى الآن».

وذكرت أن «هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقاً واضحًا للاتفاق، ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه»، مشيرة إلى أن «استمرار هذه الخروقات يؤكد نهج الاحتلال القائم على عدم احترام الاتفاقيات والتلاعب بالالتزامات الدولية».

وتابعت: «هذه الانتهاكات تضع الوسطاء أمام مسئولياتهم في الضغط على الاحتلال للوفاء بتعهداته، وإنهاء وجوده في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) فورًا».

وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري؛ لضمان انسحاب الاحتلال، واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون تأخير.

وشددت على أن «الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى»، منوهة أن «أي مماطلة تعني تلاعباً بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم».



