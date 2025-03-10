السيسي وقيس سعيد يبحثان تعزيز التعاون ويدعمان إعادة إعمار غزة دون تهجير

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي، الرئيس قيس سعيد، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين حرصهما على دفع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أعرب الرئيس التونسي عن تقديره للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، التي أعدتها مصر، مشددًا على دعم بلاده لها باعتبارها خطوة تتيح إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.

وأكد الرئيسان رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لوحدة وسيادة البلدين الشقيقين، وحرصهما على استقرارهما وسلامة شعبيهما من مخاطر الصراع والانقسام.