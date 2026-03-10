محافظ الفيوم يؤكد ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وتكثيف الحملات الرقابية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي مديرية ومباحث التموين، والغرفة التجارية، والمواد البترولية والبوتجاز، وتجار الخضر والفاكهة بالمحافظة، لمتابعة آليات تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين والتي تضمنت تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية لضمان توافر السلع الغذائية وضبط أسعارها.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمهندس جمعة عبدالحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والعميد مصطفى الجندي رئيس مباحث التموين، ومجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية، والدكتور وائل جلال مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور هلال رمضان رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء، وإمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية "الشعبة العامة"، سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و حسين أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وعاطف الشافعي مدير الشركة المصرية للتجارة، وعدد من التجار، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرقابية المشتركة، بالتنسيق بين مسئولي المديريات ذات الصلة ومختلف الأجهزة الرقابية، للمرور على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان عن أسعارها بصورة واضحة وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، لافتا إلى أهمية عقد اجتماع دوري أسبوعياً لمتابعة مخزون السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز.

وشدد غنيم على التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة، وكذا متابعة تداول اسطوانات البوتاجاز منعاً للمغالاة فى أسعارها، موجهاً بسرعة نهو اشتراطات الحماية المدنية بمستودعات البوتاجاز، مطالباً المواطنين بعد الانسياق وراء الشائعات المضللة، منعاً للبلبلة وحرصاً على السلم والأمن العام.

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق والأسعار أو السلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات يتم تلقيها، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة شوادر ومنافذ لإتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.