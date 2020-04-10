قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، إنه في عام 2019، تلقى 7.6 مليون شخص في جميع أنحاء السودان مساعدة إنسانية قدمتها الأمم المتحدة وشركاؤها في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، وفقا لتقرير رصد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019.

وأوضح مكتب أوتشا بالسودان، في بيان، أن هذا العدد يشمل 7.1 مليون شخص تلقوا مساعدة متعددة القطاعات (المساعدة من أكثر من قطاعين)، وفقا لتقرير رصد خطة الاستجابة الإنسانية.

وأشار إلى أن تقديم المساعدة متعددة القطاعات في عام 2019، اختلف جغرافيا، حيث ركزت الغالبية العظمى من الاستجابة المتعددة القطاعات، نحو 90 في المئة، على ولايات دارفور (غرب السودان) وجنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق (في الجنوب).

واستأثرت دارفور بحوالي 65 في المائة، في حين حصلت جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق على 25 في المائة من المساعدة المتعددة القطاعات، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من السودان، كافح الشركاء للوصول إلى الناس، حيث تمثل هذه المناطق تسعة في المائة من الأشخاص الذين تلقوا مساعدة متعددة القطاعات.

وأضاف البيان:"فيما تزايدت الاحتياجات في هذه المجالات، كان هناك نقص في الشركاء الذين يمكنهم تقديم المساعدة المتعددة القطاعات ونقص التمويل لتنفيذ البرامج، وقد أدى هذا النقص في الموارد إلى إعاقة تقديم الخدمات في الوقت المناسب".