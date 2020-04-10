نجم كرة السلة الأمريكية يطالب باستئناف اللعب بدون جمهور

طالب أسطورة كرة السلة الأمريكية ماجيك جونسون باستئناف منافسات دوري المحترفين بدون جمهور، معتبرا أن اللاعبين سيتأقلمون مع اللعب في صالات فارغة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نجم لوس أنجليس ليكرز السابق في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية "كرة السلة ستعود، ولكن على الأرجح بدون جمهور في الوهلة الأولى. بمجرد لعب مباراة بدون جماهير في المدرجات، نتأقلم مع غيابهم".

وشدد جونسون (60 عاما) قائلا "لقد لعبنا جميعا في حياتنا في ملاعب في الهواء الطلق دون وجود المشجعين. لذا، سيتكيف لاعبو كرة السلة مع ذلك، صدقوني".

وأضاف صانع الألعاب السابق المتوج بخمسة القاب مع ليكرز أن لاعبي الدوري يرغبون في خوض الموسم بأكمله مع أو بدون جمهور.

وقال "إذا كانت لديهم (اللاعبون) فرصة لاستئناف اللعب من حيث توقفت المنافسات، وكانوا جميعا بصحة جيدة وخضعوا لفحوصات (الكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد-19)، سيفعلون ذلك من أجل تتويج البطل. يريدون معرفة من هو أفضل فريق في الدوري"، مشيرا إلى أنه "متلهف لمعرفة ما إذا كان ليكرز قادرا على الفوز باللقب".

وتابع أن ليبرون جيمس، نجم ليكرز الحالي، "كان على حق، من الصعب اللعب بدون جمهور" في إشارة إلى تصريح الأخير مطلع مارس الماضي عندما قال أنه لا يستطيع أن يتخيل لعب المباريات داخل صالات فارغة.

وأوضح جونسون، الشريك في ملكية نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، أن استئناف الرياضات الاحترافية ستساعد البلاد على التعافي من جائحة فيروس كورونا التي أدت حتى الآن إلى وفاة أكثر من 95 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بينهم 16600 شخصا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال "نحن بحاجة إلى الرياضة، خاصة في وقت مثل هذا. ولكن فقط إذا كان الجميع في أمان" لممارستها.

وأبرز جونسون أن الدوري الاميركي للمحترفين لن يعود إلى أن يستقر تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ويمكن اختبار اللاعبين بشكل صحيح.

وقال "سيكون هناك وقت مناسب. قام المفوض آدم سيلفر بعمل رائع مع الدوري الاميركي للمحترفين. يريد التأكد من أن اللاعبين في أمان قبل أن يعودوا الى المنافسة. أعتقد أن الرياضة ستعود. إنها مسألة وقت فقط سنتأكد من أن هذا الفيروس لن يؤثر على البلد بأكمله بعد الآن. عندما تنخفض هذه الأرقام وتستقر ستعود الرياضة".

واشار جونسون الى أنه لا يعرف بالضبط متى سيكون ذلك، وأن المسؤولين عن دوري البيسبول يناقشون مسألة استئناف المنافسات في مايو المقبل.

لكن بعض خبراء الصحة يتوقعون أن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب الوباء قد تظل سارية لفترة أطول بكثير بسبب المخاوف من تفاقم الأزمة الصحية.

كما أظهر استطلاع أجرته جامعة سيتون هال ونشر الخميس أن 72 بالمئة من الأمريكيين قالوا أنهم لن يحضروا الأحداث الرياضية إذا استؤنفت المنافسات بدون اكتشاف لقاح لكوفيد-19.