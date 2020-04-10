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انطلاق التصويت المبكر للانتخابات العامة في كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 2:19 ص

بدأت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عمليات التصويت المبكر التي تستمر لمدة يومين، في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 15 أبريل، في خضم معركتها ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في 3 آلاف و 508  مراكز اقتراع، سيتمكنون من الادلاء باصواتهم خلال يومي الجمعة والسبت.

وحثت لجنة الانتخابات الوطنية على ارتداء الكمامات الواقية عند زيارة مراكز الاقتراع، بسبب المخاوف من تعرض الناخبين للعدوى بفيروس كورونا.

كما سيجري فحص درجة حرارة الناخبين قبل الدخول، ويجب على الناخبين التباعد لمسافة لا تقل عن متر أثناء انتظار التصويت.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، قال 2ر72 بالمئة من مجموع 1500 شخص شملهم استطلاع للرأي إنهم سيدلون باصواتهم في الانتخابات.


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