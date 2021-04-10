رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بتسليم لقاحات كوفاكس لـ100 دولة

رحب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، اليوم السبت، بتسليم دفعات كبيرة من لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 100 دولة في إطار مبادرة "كوفاكس".

ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي، اليوم السبت، وافق بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر الماضي على تمويل بقيمة 400 مليون يورو لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إطار مبادرة "كوفاكس".

وأشار البنك في بيانه إلى أن مبادرة "كوفاكس" أطلقت آلية جديدة في مارس الماضي بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين (جافي) لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم لسرعة وصول اللقاحات المدعومة.

يذكر أن مبادرة "كوفاكس" قدمت أكثر من 38 مليون جرعة لقاح إلى أكثر من 100 دولة في ست قارات حتى الآن، عبر شركتا "أسترازينيكا" و"فايزر" وكذلك معهد سيروم الهندي. وأشارت المبادرة إلى أن توفير حوالي 1.8 مليار جرعة من اللقاحات تتطلب من المانحين تقديم مليار دولار أمريكي إضافية في عام 2021.