منافسة شرسة تشهدها خريطة الدراما.. وماراثون غير مسبوق لصناع المسلسلات

يبقى موسم دراما 2021 هو الأكثر تنوعا، واختلافا، وتميزا منذ سنوات طويلة، بشهادة كثير من النقاد، ومن الصعب أن يستطيع عمل واحد التربع على قائمة الأكثر مشاهدة، فخريطة موسم الدراما الرمضانية المقبلة، تؤكد ان القمة تتسع للجميع، خاصة واننا مقبلون على منافسة قوية للغاية فى ماراثون صعب وغير مسبوق لصناع المسلسلات، ففى كل لون درامى هناك أكثر من عمل ينافس فيه، سواء على مستوى الأعمال الوطنية أو الصعيدية، أو الأكشن والاجتماعية، بخلاف تميز الموسم المقبل بمشاركة نسائية متميزة..

وفى هذا الملف نستعرض أهم هذه المؤشرات التى تشير وتؤكد ان موسم2021 سيكون علامة فارقة فى الدراما المصرية.

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