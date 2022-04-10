المبعوث الأممي يجري مباحثات منفصلة مع الحوثيين ووزير الخارجية العماني في مسقط

أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد، مباحثات منفصلة في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، ووفد جماعة أنصار الله الحوثيين، تركزت حول جهود تأمين استمرار الهدنة في البلاد.



وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن"جروندبرج التقى في مسقط بوزير الخارجية العُماني وكبار المسؤولين العمانيين، لمناقشة الجهود الجارية لتوطيد الهدنة والتحرك نحو عملية سياسية شاملة".



وثمن المبعوث، جهود سلطنة عمان "على دعمها لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بالهدنة التي تستمر لمدة شهرين في اليمن".



في السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، "بأن وزير الخارجية استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يزور سلطنة عمان".



وتبادل الجانبان، وجهات النظر "حول المساعي المبذولة لتأمين استمرار الهدنة الأممية في اليمن، وأهمية الدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار"، وفقاً للبيان.



من جانبه، قال محمد عبدالسلام، المتحدث باسم جماعة انصار الله الحوثية، ورئيس الوفد التابع لها"التقينا بالمبعوث الأممي وفريقه في مسقط، وناقشنا خلال اللقاء سير الهدنة الإنسانية".



وأكد عبدالسلام، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على "ضرورة الإسراع في تسيير الرحلات من مطار صنعاء ،وسلاسة دخول السفن دون تعقيدات وعراقيل ووضع حد للخروقات التي يقوم بها الطرف الآخر (الجيش الحكومي والتحالف) إضافة إلى الشروع في مناقشة الملف الإنساني".