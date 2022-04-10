الجيش اليمني يتهم الحوثيين بتصعيد خروقاتهم للهدنة في كافة جبهات القتال

اتهم الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، مساء السبت، جماعة أنصار الله الحوثية، "بتصعيد خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال".

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له، "إن مليشيا الحوثي صعّدت خروقاتها للهدنة لليوم السابع على التوالي في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع".

وأشار المركز إلى أنه رصد "141 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية يوم الجمعة الماضية، في تلك المحافظات".

وتنوعت الخروقات، وفقاً للمركز" بين استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع".

وأردف بالقول "لليوم السابع استمرّت المليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 دورية محمّلة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مأرب. كما دفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق".

وأضاف "كما دفعت الميلشيات بتعزيزات كبيرة شملت أفراد وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية والشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة".

ووفقاً لبيان الجيش، فقد "تصدى رجال الجيش لعدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية والتزام قواتنا للهدنة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن موافقة أطراف الصراع في البلاد، عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وتضمنت بنود اتفاق الهدنة، توقف كافة العمليات العسكرية براً وبحرًا وجواً، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح بتسيير رحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، إلا أن أطراف الصراع تتبادل الاتهام بشأن خرق الهدنة وعدم تطبيق الاتفاق بشكل عملي على الأرض.