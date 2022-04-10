وزير الخارجية الأوكراني يتهم ألمانيا بالفشل في دعم بلاده

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ألمانيا بالفشل في دعم بلاده.

وفي تصريحات لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، قال كوليبا اليوم الأحد إن بعض الدول في أوروبا مثل ألمانيا، لا تزال تفكر في العتاد العسكري لأوكرانيا من باب التصنيف بين الأسلحة الدفاعية والهجومية مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال يحتاج إلى عمل.

وأضاف:" لو لم نضيع مثل هذا الوقت الكثير في النقاش حول قضية الدفاعي في مواجهة الهجومي وحول ما تحتاجه أوكرانيا وما لا تحتاجه، لكنا الآن في موقف آخر- في موقف أقوى كثيرا".

وأعرب كوليبا عن اعتقاده بأنه كان من الخطأ الاستراتيجي لألمانيا وفرنسا الاعتراض في عام 2008 على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)،لافتا إلى أن بلاده تدفع ثمن هذا الخطأ " فلو كنا عضوا في الناتو، لما كانت هذه الحرب موجودة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه انتقادات مشابهة إلى الدولتين.

وأكد كوليبا أن الرسالة إلى الناتو والغرب هي:"أنتم تمدوننا بكل ما نحتاجه، ونحن نقاتل حتى لا تضطروا إلى الدخول في القتال، عندما يقرر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يختبر المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي بمهاجمة إحدى دول الناتو".

وتلزم هذه الفقرة كل الدول الأعضاء في الناتو بالوقوف إلى جانب أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ولما كانت أوكرانيا دول غير عضو فإنها لا يمكنها أن تتقدم بطلب للحصول على دعم بموجب هذه المادة.

وتابع كوليبا:" نحن نعرف كيف نحارب" وقال إن بلاده تحتاج في حربها ضد قوات بوتين إلى أحدث الأسلحة من كل الأنواع، مشددا على أن توريد الأسلحة أمر حاسم " وكل يوم مهم".

وفيما يتعلق بانسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف والهجوم الروسي الكبير المتوقع وقوعه على شرق البلاد، قال كوليبا:" لقد كسبت أوكرانيا المعركة على كييف، والآن تلوح معركة أخرى وهي المعركة على منطقة الدونباس".