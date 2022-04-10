تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 19.91 جنيه للشراء، والبيع عند 20.03 جنيه، كما ثبت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.89 للشراء، و24.04 جنيه سعر البيع، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر كلا من سعر صرف الريال السعودي، اليوم ليسجل 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، وسعر صرف الدينار الكويتي، مسجلا 59.97 للشراء، و60.38 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين ليسجل 18.29 جنيه للشراء ويستقر لسعر البيع عند 18.37 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو 3 قروش ليسجل 19.82 جنيه للشراء، وهبط بنحو 8 قروش لسعر البيع مسجلا 20.00 جنيه، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 12 قرشا ليسجل 23.74 جنيه للشراء، وتراجع بقيمة 4 قروش لسعر البيع مسجلا 24.03 جنيه.

وزاد سعر صرف الريال السعودي قرشا واحدا ليسجل نحو 4.87 جنيه للشراء، وثبت لسعر البيع عند 4.89 جنيه ، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي 3 قروش ليسجل 57.71 جنيه للشراء، وهبط بقيمة قرشين لسعر البيع ليصل عند 60.27 جنيه.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، اسقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 19.79 جنيه للشراء، وتراجع لسعر البيع بنحو 8 قروش ليسجل 20.00 جنيه.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني بقيمة 15 قرشا ليسجل 23.71 جنيه للشراء، وتراجع 4 قروش لسعر البيع مسجلا 24.03 جنيه.

واستقر سعر صرف الريال السعودي ليسجل 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع. وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي 5 قروش مسجلا 57.63 جنيه للشراء، وهبط 4 قروش لسعر البيع ليسجل 60.25 جنيه.