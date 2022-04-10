شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" تورط الفنان حمادة هلال والذي يجسد شخصية "صابر المداح" في قتل رجل الأعمال منير الشهاوي زوج "رحاب" هبة مجدي حبه القديم، بعدما وجهت له النيابة بعض الأدلة التى أكدت تورطه في قتله وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى مواجهة صعبة مع الجن، يجد "صابر المداح" داخل الحبس "عادل" الذي كان يبحث عنه وظهر له في رؤية مع جملة كتب فيها "اللى بتدور عليه حريته مش معاه"، وظهر "عادل" وهو يعاني من مس الجن، ويقوم برسم الشمعدان السباعي شعار الجنية "مليكة" والتى تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ.

وفى فلاش باك للشيخ عبدالرحمن، والذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، نجد أن "الجنية مليكة" كانت تظهر له وقامت بسحقه فى وجهه بكرة من النار، وهو ما جعل يظهر بنصف وجه محروق بسبب أفعال الجن.

وتختتم الحلقة بمواجهة ساخنة بين الشيخ "صابر المداح" ، وبين "الجنية" سهر الصايغ داخل الحبس، والتى تظهر متخفية فى شكل رجل الأعمال المقتول منير الشهاوي، والذى أكد أنه هو السبب فى قتله، لتظهر سهر الصايغ من جديد وتعاند "المداح" وتؤكد له أنه مما فعل لن يستطيع أن يهزمها.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.