وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات للأسر الريفية

قال إن التضامن خصصت مبلغا مماثلا



قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الوزارة خصّصت مبلغ 50 مليون جنيه للأسر الريفية؛ لتتفيذ مشروعات إنتاج حيواني مثل إنتاج الألبان وتحويل الروث إلى أسمدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا المبلغ ليس من موازنة الدولة لكنه من عوائد وزارة الأوقاف.

وأشار جمعة، إلى أنه أجرى تنسيقًا في هذا الشأن مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أفادت بتخصيص 50 مليون جنيه أيضًا للغرض نفسه.

ولفت على أنّ هذه المشروعات تساهم في تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل، متسائلًا: «إيجاد فرص عمل ، أيعما أولى تنفيذ مشروعات للمواطنين أم حج النافلة»، وذلك في أعقاب صدور قرار بمنع تنظيم رحلات حج على نفقة الدولة هذا العام.