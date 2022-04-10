قالت الفنانة هيدي كرم، إنها لم تسأل عن تفاصيل مسلسل «الاختيار 3» عندما عرض عليها، منوهة بأن المشاركة في عمل عظيم ومهم كهذا شرف وإضافة لأي شخص، بل يتمنى الجميع المشاركة فيه.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنها أعجبت بتفاصيل الشخصية عندما عرفت الدور الذي ستقدمه، معقبة: «لما بدأت التصوير وعشت الحالة، عرفت يعني إيه زوجات الظباط عايشين حياة صعبة وقاسية».

ووصفت زوجات الضباط بأنهم جنود مجهولة، إذ يعانين نفسيًا وعصبيًا وجسديًا، فالمرأة تتحمل مسؤولية المنزل والأولاد مع خوفها المستمر على زوجها وغيابه لفترات طويلة، مضيفة: «تعلمت كثيرًا من هذا الدور وانتبهت إلى تفاصيل كثيرة لم أكن أنتبه إليها قبل هذا الدور».

وتابعت الفنانة هيدي كرم عن دورها في مسلسل «الاختيار 3»: «عشت تفاصيل الشخصية أثناء التصوير، فالموضوع بالنسبالي كان رائع وغني كتجربة إنسانية».

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.

