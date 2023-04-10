ضباب دخاني كثيف يضرب مناطق بشمال تايلاند شهيرة بين السياح

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غطت طبقة كثيفة من الضباب الدخاني السام أجزاء واسعة من شمال تايلاند لأيام، مما أدى إلى معاناة الكثير من السكان من مشاكل صحية.

وتضرر بصفة خاصة إقليما شيانج راي وشيانج ماي، الشهيران بين السياح، بشكل كبير.

وقال موقع "تاي بي بي إس وورلد"، إنه في الأسبوع 19 – 26 مارس، زار أكثر من 3400 شخص المستشفيات في شيانج راي وحدها ليعالجوا من مشاكل في التنفس والتهاب الحلق.

وأضاف: "مازالت بلدة ماي ساي مغطاة بضباب كثيف للغاية لدرجة أنه لا يمكن رؤية المباني إلا من مسافة قصيرة".

والسبب وراء التلوث الهوائي الشديد هو قطع وحرق النباتات ليس فقط في تايلاند، ولكن في الدول المجاورة أيضا مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس.

وفي نهاية موسم الجفاف، يحرق المزارعون حقولهم لتطهيرها من الأغصان المقطوعة والأعشاب الضارة. وبين يناير ومارس عادة ما تكون هناك مستويات عالية من الجزيئات الدقيقة.

وتقع شيانج راي في المثلث الذهبي في المنطقة الحدودية مع لاوس وميانمار.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مدير عام مكتب مكافحة التلوث، بينساك سوراسوادي، أنه لا يوجد رياح في شمال تايلاند في الوقت الحالي، حتى يمكن أن يتبدد الدخان.