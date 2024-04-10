الأهلي يعلن تعافي محمد الضاوي كريستو من الإصابة

أعلن النادي الأهلي تعافي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أكد قبل يومين أن محمد الضاوي كريستو خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن محمد الضاوي كريستو انتظم في التدريبات بشكل طبيعي في مران الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بإزالة خراج في وجه القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء غد الخميس باستاد السلام.