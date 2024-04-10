القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون فوق منطقة خليج عدن.

وجاء في بيان للقيادة المركزية: "نجحت قوات /يو إس إس ماسون/ وقوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي (ايه اس بي إم) مضاد للسفن اطلقه الإرهابيون الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران فوق منطقة خليج عدن".

وأضاف: "كان الصاروخ الباليستي يستهدف سفينة (يوركتاون) والمملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي وترافقها سفينة حربية أمريكية".

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضاف: "تقرر أن صاروخ (إيه إس بي إم) كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنظقة".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة باتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.