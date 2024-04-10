واشنطن: إسرائيل لم تقدم بعد خطة مقنعة لحماية المدنيين في رفح

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قالت الحكومة الأمريكية إن إسرائيل لم تقدم بعد خطة مقنعة لحماية السكان المدنيين في حالة وقوع هجوم بري في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأوضح جيك سوليفان، المستشار الأمني للرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن الثلاثاء، أنه لم ير بعد خطة "ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" لإجلاء وإعادة توطين الأشخاص في رفح. وقال إن إسرائيل لم تكشف تفاصيل بشأن كيفية إيواء المدنيين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأكد سوليفان أن هناك قنوات اتصال مع الحكومة الإسرائيلية.

وباعتبارها أهم حليف لها، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا من شن هجوم واسع النطاق ضد حركة حماس في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني فلسطيني من القتال.

وتعتبر الحكومة الأمريكية هجوما بريا واسع النطاق في رفح أمرا خاطئا وناقشت بدائل مع إسرائيل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مساء الاثنين إنه تم بالفعل تحديد موعد للعملية العسكرية.