 إيطاليا تصدر طابعا بريديا تذكاريا يحمل صورة رئيس الوزراء السابق برلسكوني - بوابة الشروق
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إيطاليا تصدر طابعا بريديا تذكاريا يحمل صورة رئيس الوزراء السابق برلسكوني

رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني
روما - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:18 م

أعلن حزب إلى الأمام إيطاليا اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم إصدار طابع بريدي تذكارى يحمل صورة رئيس الحزب الراحل ورئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أحد أبرز الساسة المثيرين للجدل في إيطاليا.

وقال الحزب، الذي أسسه برلسكوني، إنه سوف يتم إصدار الطابع في الذكرى الأولى لوفاة برلسكوني.

وكان برلسكوني قد توفى في 12 يونيو العام الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد وعكة صحية.

يذكر أن برلسكوني كان من أكثر الرموز السياسية البارزة في السياسة الإيطالية والأوروبية من منتصف التسعينيات إلى ما بعد ذلك. يعد حزب إلى الأمام إيطاليا من ضمن الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

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