أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة " عيش بأمان وأبعد عن الدخان" للعام الثالث على التوالي بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024.

وتهدف المبادرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين في أماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والأماكن العامة بالعديد من المحافظات، على مدار أيام عيد الفطر.

وأكد ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات.

وتضمنت المبادرة، توزيع بلالين وهدايا على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023 ".

كما تتضمن، بث رسائل توعية للشباب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والأسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت عنوان: "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة حيث ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500%، مما يشير ألى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

وأضافت "القباج"، أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وشرح دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 30 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن “16023” .