 ماذا يجب على الشخص فعله إذا فاتته صلاة عيد الفطر؟ - بوابة الشروق
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ماذا يجب على الشخص فعله إذا فاتته صلاة عيد الفطر؟


نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:31 م

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن من فاتته صلاة عيد الفطر يجوز له قضاؤها، في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا، على صفة صلاة العيد، بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام.

وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها سيدنا النبي ﷺ، وأمر الرجال والنساء والأطفال أن يخرجوا لها، وقد شرعت صلاة العيد؛ شكرًا لله عز وجل على إتمام نعمه وعباداته، وهي ركعتان وخطبة بعدهما.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، ولا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

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