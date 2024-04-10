الحوثيون: استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم حماعة الحوثي: "استهدفنا سفينتينِ إسرائيليتينِ الأولى سفينة MSC DARWIN والأخرى، سفينة MSC GINA والتي تمَّ استهدافُها مجدداً وذلك في خليجِ عدن".

وأشار البيان إلى "استهدافُ سفينةِ MAERSK YORKTOWN الأمريكيةِ وذلك في خليجِ عدن، واستهدافُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ في خليجِ عدن بعددٍ من الطائراتِ المسيرة".

وأكد البيان،َ استهدافُ السُّفُنِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرة.