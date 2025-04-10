خالد الغندور: لاعب من الزمالك سيتوجه للسفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة غدًا

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود لاعب آخر من الزمالك لديه موعد في السفارة الأمريكية بالقاهرة غدًا الخميس، مشيرًا إلى اقترابه من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، على غرار أحمد سيد زيزو.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "هناك لاعب عنده ميعاد بكرة في السفارة الأمريكية عشان التأشيرة".

يُذكر أن محمود الونش، مدافع الزمالك، دخل ضمن الحسابات الفنية للنادي الأهلي، حيث يُتوقع ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتهي عقد الونش البالغ من العمر 29 عامًا مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

وتأتي هذه الأنباء بعد توقيع أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، عقدًا مع الأهلي في خطوة أشعلت الأجواء، حيث كان قد توجه إلى السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، مما فتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله.

في سياق آخر، ودع الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية منافسات البطولة من ربع النهائي بعد خسارته أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب ربع النهائي على استاد القاهرة.