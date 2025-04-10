 الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقه في هجوم مستوطنة رعيم بغلاف غزة في 7 أكتوبر 2023: الجيش لم يكن مستعدا - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 3:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقه في هجوم مستوطنة رعيم بغلاف غزة في 7 أكتوبر 2023: الجيش لم يكن مستعدا

وكالات
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 3:39 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 3:39 م

نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته في الهجوم الذي استهدف مستوطنة رعيم الواقعة في منطقة غلاف غزة، والذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي كان غير مستعد لهذا الهجوم، حيث تأخر في الوصول إلى المستوطنة ولم يتخذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع المهاجمين في الوقت المناسب.

وأشار التحقيق إلى أن غياب التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة كان أحد الأسباب الرئيسة لتدهور الوضع أثناء المعركة في مستوطنة رعيم، مما أدى إلى مشاكل في القيادة والسيطرة على مجريات الأحداث.

ووفقاً للتقرير، فقد عانى الجيش الإسرائيلي من تأخير في تحريك القوات اللازمة لاحتواء الهجوم.

وتزامن الهجوم على رعيم مع تصعيد عسكري في منطقة غلاف غزة، حيث استهدفت عمليات فلسطينية عدة مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وأظهر التحقيق الفشل الإسرائيلي في توفير الأمن للمستوطنات المحاذية لغزة في ظل التصعيد العسكري المستمر.

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