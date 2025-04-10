 الرسوم الصينية الجديدة على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 10:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الرسوم الصينية الجديدة على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ

بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:35 ص

طبقت الصين رسميا رسوما انتقامية على السلع الأمريكية اليوم الخميس، حيث فرضت رسوما إضافية بنسبة 84% على الواردات من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما صعدت واشنطن من ضغطها التجاري، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن خطة جديدة لزيادة الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 125%. وفي نفس الوقت، تم تعليق الرسوم المفروضة على بعض الدول الأخرى مؤقتا.

وحتى الآن، لم ترد بكين على أحدث الإجراءات الأمريكية.

ويرفض المسؤولون الصينيون التوجه الأمريكي، واتهموا واشنطن بالابتزاز، وتعهدوا بمقاومة الضغط في الخلاف التجاري المستمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك