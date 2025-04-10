الرسوم الصينية الجديدة على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ

طبقت الصين رسميا رسوما انتقامية على السلع الأمريكية اليوم الخميس، حيث فرضت رسوما إضافية بنسبة 84% على الواردات من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما صعدت واشنطن من ضغطها التجاري، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن خطة جديدة لزيادة الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 125%. وفي نفس الوقت، تم تعليق الرسوم المفروضة على بعض الدول الأخرى مؤقتا.

وحتى الآن، لم ترد بكين على أحدث الإجراءات الأمريكية.

ويرفض المسؤولون الصينيون التوجه الأمريكي، واتهموا واشنطن بالابتزاز، وتعهدوا بمقاومة الضغط في الخلاف التجاري المستمر.