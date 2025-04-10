مصطفى محمد: أحلم بالفوز بكأس العالم ومحظوظ باللعب لمنتخب مصر

شدد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي على أن حلمه الكبير هو المشاركة في كأس العالم 2026 والتسجيل في المونديال والفوز بالبطولة أيضًا.

وقال مصطفى محمد في تصريحات خلال الساعات الماضية مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لدينا كل الثقة في الوصول لكأس العالم، سنخوض مباراتنا المقبلة على أرضنا أمام إثيوبيا، ثم نغادر إلى بوركينا فاسو، وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، كما هو الحال دائمًا. كل ما نتحدث عنه هو أننا بحاجة فقط إلى الذهاب لكأس العالم، بحاجة إلى الفوز وإسعاد الشعب المصري».

وتابع مصطفى محمد: «المرة الأخيرة التي ذهبنا فيها إلى كأس العالم عام 2018، لم نقدم أداءً جيدًا، ولم نتأهل إلى النسخة الماضية عام 2022، وسنبذل 100% من جهدنا للتأهل إلى النسخة المقبلة».

وأوضح مهاجم الفراعنة: «أريد الوصول إلى النهائي، وأريد الفوز بكأس العالم، وأحيانًا، تحتاج إلى الحظ، ستكون لحظة رائعة، وبالنسبة لأنها ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم، آمل أن ألعب، وأسجل، وأن أفوز بالبطولة».

وأضاف: «إنه من دواعي سروري الانضمام إلى منتخب مصر، أحب ارتداء قميص مصر، وأعتبر نفسي محظوظًا باللعب في صفوفه، لأن الكثيرين لا يستطيعون ذلك، لذلك أبذل قصارى جهدي دائما».