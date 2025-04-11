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قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن لاعب الوسط المخضرم عبد الله السعيد طلب تأجيل حسم تجديد تعاقده مع النادي.

صرح ميدو خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس "لدينا رغبة بالفعل في تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد، ولكنه طلب تأجيل حسم الأمر لنهاية الموسم".

أضاف "عبد الله لاعب مهم وسنه لا يعبر عن مردوده داخل الملعب، فهو نموذج لأي لاعب شاب يريد أن يكون محترفا".

وأشار عضو لجنة التخطيط "نسبة استمرار عبد الله كبيرة، لقد قضى أوقاتا فترة مهمة مع الزمالك والجمهور دعمه في توقيت صعب".

واستدرك "لا أعد بأي شيء بشأن عبد الله السعيد، ونعمل في ملف الصفقات والتجديد بكل جدية، وأعد بأن هناك أخبار سعيدة قريبا".

واستطرد "نبيل عماد دونجا لاعب مهم أيضا بالنسبة لنا، ونسعى لاستمراره معنا، ولكن لا يمكن فتح جميع الملفات في توقيت واحد".

وأشار في سياق متصل "نعمل على ملف تجديد عقد محمود حمدي الونش بشكل جيد، ونعلم اهتمام بعض المنافسين بضمه، هناك فارق بين اهتمام ناد بضمه أو التفاوض بشكل رسمي مع ناد آخر".

وقال "الونش لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة، وسنقدم أفضل عرض له وفقا لموقفه، ونقدره كثيرا، ولا يمكن تحديد نسبة استمرار اللاعب طالما لم يوقع".

وأكد أيضا "حسام عبد المجيد ومحمد السيد من أبناء الزمالك، ويتبقى في تعاقدهما عامين ونصف، وما يتردد في وسائل الإعلام بشأن تفاوض عبد المجيد مع ناد آخر في هذا التوقيت (عبث)".

وأتم ميدو "قدمنا عرضا لحسام عبد المجيد، وعرض علينا بعض مطالبه، ونعمل بكل حرص وجدية على إنهاء هذا الملف".