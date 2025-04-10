الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسئوليتها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر، قوله إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها؛ لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية.