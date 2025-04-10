بريطانيا تدعو لنشر قوات في أوكرانيا لمراقبة أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا

حث وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، القادة العسكريين من نحو 30 دولة على المضي قدما في خطط نشر قوات في أوكرانيا لمراقبة أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم، - وهو الأول بين وزراء الدفاع الذين يمثلون ما يسمى بتحالف الراغبين - بعد زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي قام بها كبار الضباط العسكريين البريطانيين والفرنسيين.

ومن المتوقع أن يعمل التحالف على تجسيد اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع سابق بين القادة.

ويهدف التحالف الذي ترأسه فرنسا والمملكة المتحدة، إلى دفع العمل بشأن خطط دعم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

والمسألة الرئيسية قيد المناقشة هي كيفية تزويد أوكرانيا بأعلى مستوى من الأمن في حال الاتفاق على وقف إطلاق النار مع روسيا بما في ذلك احتمالية نشر بعثة حفظ سلام.

وقال هيلي قبل الاجتماع، "لا نستطيع تعريض السلام للخطر بنسيان الحرب، وبالتالي يجب أن نمارس المزيد من الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتكثيف دعمنا لأوكرانيا في كل من القتال الدائر اليوم والدفع من أجل السلام".

وأوضح أن نحو 200 من خبراء التخطيط العسكري من 30 دولة يعملون على إرساء خطط لتعميق التدخل الأوروبي في أوكرانيا.

وأضاف:" ينبغي علينا أن نكون جاهزين عندما يتحقق هذا السلام. ولهذا السبب فإن عمل هذا التحالف حيوي للغاية. نحن نصعد جهودنا، وإننا جادون".

وقال مسؤولون حكوميون أوكرانيون ومحللون عسكريون إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم عسكري جديد في أوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة لزيادة الضغط على كييف وتعزيز موقف الكرملين التفاوضي في محادثات وقف إطلاق النار.

وكالمعتاد في اجتماعات التحالف، لن تشارك الولايات المتحدة، بيد أن نجاح عملية التحالف يتوقف على دعم الولايات المتحدة بالقوة الجوية أو غيرها من المساعدات العسكرية.

ورغم ذلك ، لم تقدم إدارة ترامب أي التزام علني بتقديم الدعم.

وأكدت هولندا والسويد وفنلندا على الدور "الحاسم" للولايات المتحدة.

ونقلت (أ ب) عن وزير الدفاع الفنلندي أنيت هاكانين قوله ،:" الولايات المتحدة لا تزال طرفا مهما في ضمان الأمن الدائم" في أوكرانيا .

وقال نظيره السويدي بول جونسون إن النجاح في أوكرانيا يتطلب "شكلا من أشكال المشاركة الأمريكية" ، في حين وصف وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز الدعم الأمريكي بأنه "مهم للغاية" ، لكنه قال إن الشكل الذي تتخذه قد يختلف اعتمادا على نوع المهمة الأوروبية المختارة في أوكرانيا.