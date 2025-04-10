وقع رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل، مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، اتفاقية تعاون بين ديوان مجلس النواب الليبي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء ذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر.

تبادل الخبرات في التحول الرقمي والمجالات الإدارية

ووفق ما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، فإن هذه الاتفاقية قد توجت الجهود المكثفة التي بذلها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتهدف إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، خلال مراسم التوقيع، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيد من التعاون، موجهًا في ذات السياق الدعوة للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.

بدوره، أكد رئيس الديوان على أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، موضحاً أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية.

وأشار إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع.

التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد على الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة، مضيفًا أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار مارتن تشونجونج خلال حديثه إلى زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والإنجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية، موضحًا أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.