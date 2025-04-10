وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات في المنطقة والأزمة الروسية الأوكرانية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط بجانب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة والسودان واليمن والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين اتفقا على ضرورة عودة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى محادثات السلام، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، والعودة إلى الحكم المدني. وناقشا أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وتعهدا باستكشاف سبل تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر.

وأوضحت الوزارة أن روبيو أعرب عن شكره "لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي، والقضاء على تهديد الحوثيين للمنطقة، واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر".





