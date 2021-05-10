عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على أحد الفلسطينيين المرابطين العزل بالضرب العنيف داخل المسجد الأقصى.

جنود الاحتلال يعتدون على احد المرابطين العزل بالضرب العنيف داخل المسجد الاقصى pic.twitter.com/h2HycRmcJg — Wafa News Agency (@WAFA_PS) May 10, 2021

كما عرضت الوكالة مقطع فيديو يوثق لحظة إغماء الناشط الفلسطيني محمد أبو الحمص، بعد ضربه من قبل جنود الاحتلال بهراوة على رأسه داخل المسجد الأقصى.

إغماء الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعد ضربه من قبل جنود الاحتلال بهراوة على رأسه داخل المسجد الأقصى pic.twitter.com/KQVNzEUMr4 — Wafa News Agency (@WAFA_PS) May 10, 2021

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.