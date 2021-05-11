جمهورية التشيك تعتزم فتح الفنادق خلال أسبوعين

قال مجلس وزراء جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، إن الحكومة التشيكية قد تفتح الفنادق ودور الضيافة مع السماح بإقامة الفعاليات الثقافية داخل القاعات، بحضور ما يصل إلى 500 شخص اعتبارا من 24 مايو الحالي، في ظل استمرار تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعه اليوم إن الحكومة ستسمح بفتح حدائق المطاعم والسماح بعودة الجلسات الخارجية بحلول 17 مايو الحالي.

كما ستعود المدارس الابتدائية للعمل بكامل طاقتها وبدون نظام التدوير يوم 17 مايو.

يذكر أن جمهورية التشيك أعلنت تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ نهاية أغسطس الماضي.