رفع درجة الاستعداد القصوى بمياه قنا استعدادا لعيد الفطر المبارك

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المهندس رجب عرفة خليل، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أجازت عيد الفطر المبارك وتفعيل ٩ غرف عمليات بأفرع الشركة وغرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وذلك للتواصل مع غرف عمليات مجالس المدن وغرفة عمليات المحافظة وتلقى شكاوى واستفسارات العملاء خلال تلك المدة .

وقال عرفة أنه بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك جميع المحطات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى تعمل بكامل طاقتها وأن العاملين بالشبكات على أتم الاستعداد لإصلاح أي أعطال يتم الإبلاغ عنها من خلال غرف العمليات على الارقام الآتية " 125 من أي تليفون أرضى

٠١٢٧٥١١٨٢٢5

٠١٢٧٥١١٧٩٩١ من التليفون المحمول"