 إيلون ماسك: قريبا إتاحة المحادثات الصوتية وتبادل الرسائل المشفرة على تويتر - بوابة الشروق
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إيلون ماسك: قريبا إتاحة المحادثات الصوتية وتبادل الرسائل المشفرة على تويتر

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:16 ص

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك عن خططه المرتقبة لتوفير مزايا جديدة على المنصة تشمل إتاحة إجراء المحادثات الصوتية وتبادل الرسائل المشفرة.

وكتب ماسك - في تغريدة له على موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو.. وسيمكنكم التحدث إلى الأشخاص في أي مكان دون إعطائهم رقم الهاتف".

وأضاف "ستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وانستجرام المملوكين لشركة (ميتا) واللذين يوفران نفس المزايا".

وكانت (تويتر) قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.


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