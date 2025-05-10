20% زيادة فى الحركة السياحية الوافدة من إسطنبول خلال الشهور الأربعة الأولى من 2025

• اتفاق مصرى تركى على زيادة تفعيل التعاون السياحى بين البلدين



كشفت مؤشرات وإحصائيات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الثلث الأول من العام الحالى عن زيادة أعداد السائحين الوافدين من تركيا إلى مصر بنسبة تتجاوز 20%.. كما كشفت المؤشرات أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاستثمارات السياحية التركية فى قطاع الفنادق المصرى خلال العام الحالى وذلك بعد الاتفاق المصرى التركى على زيادة التعاون السياحى بين القاهرة وأنقرة.

وتوقعت وزارة السياحة والآثار أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة فى أعداد السائحين الوافدين لمصر من الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D8 كما سيشهد هذا العام زيادة ملحوظة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من تركيا إحدى دول المنظمة.

وأشارت الاحصائيات أيضا إلى الزيادة التى شهدتها أعداد السياحة التركية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضى 2024.. لافتة إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة أكبر فى هذه الأعداد خلال العام الجارى ولاسيما وأن المقصد السياحى المصرى يتمتع بمختلف الأنماط والمنتجات السياحية التى تلبى احتياجات واهتمامات السائحين الأتراك هذا بالإضافة إلى وجود تسهيلات لهم فى الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.

كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار قد عقد اجتماعا مع محمد نورى إرصوى وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار وآليات جذب المزيد من حجم حركة السياحة البينية والوافدة إليهم.

جاء هذا اللقاء على هامش زيارة الوزير التركى الرسمية لمصر للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D8 الذى استضافته وترأسته مصر بمدينة القاهرة وهو ما يأتى فى ضوء رئاسة مصر للمنظمة خلال الفترة من مايو2024 وحتى ديسمبر 2025.

وأكد الوزيران على العلاقات الثنائية القوية التى تربط بين مصر وتركيا ورغبة الجانبين فى فتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات وخاصة مجال السياحية والآثار. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من دول المنظمة. لافتا إلى أن هذا العام شهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من تركيا إحدى دول المنظمة.

كما حرص شريف فتحى على تهنئة الوزير التركى على اختيار مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا كأول مدينة سياحية لمجموعة الدول الأعضاء بمنظمة D8 لعام 2025. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل زيادة حجم حركة السياحة البينية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالات الترويج السياحى والحفاظ على التراث الثقافى.

وتطرق الجانبان إلى بحث مقترح تنظيم ورشة عمل مشتركة فى مصر خلال الأشهر القادمة، تجمع ممثلى القطاع السياحى الخاص من الجانبين المصرى والتركى بهدف دفع مزيد من الحركة السياحية وتعزيز فرص الاستثمار السياحى المشترك. كما تناول اللقاء الحديث عن الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة باعتبارها أحد المقاصد السياحية الواعدة فى مصر ولا سيما فى ظل ما تشهده من تطور فى البنية التحتية وفرص كبيرة للمشروعات الاستثمارية بما يعزز من مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وأعلن وزير السياحة والآثار أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاستثمارات السياحية التركية فى قطاع الفنادق المصرى خلال العام الحالى.. مشيرا الى أن هناك العديد من الاستثمارات التركية الناجحة فى مصر معربا عن ترحيبه بالتعاون مع اتحاد الفنادق التركى لزيادة تلك الاستثمارات وخاصة فى قطاع الفنادق.

واشار الوزير خلال لقائه مؤخرا مع رئيسة اتحاد الفنادق التركى TURAB، وعدد من شركات الفنادق التركية الى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والتى يُرحب بتعزيز وزيادة الاستثمارات بها، موضحا أن هناك مخططا استراتيجيا Master Plan جار العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتى تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير. لافتا إلى أنه سيكون بها فرص كبيرة للاستثمار فى إقامة الفنادق هناك وخاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير. وأضاف أن هناك أيضا فرصا استثمارية كبيرة للاستثمار السياحى بمنطقة الساحل الشمالى، ومدينة العلمين، بجانب مدينة سانت كاترين وخاصة بعد الانتهاء من افتتاح مشروع التجلى الأعظم قريبا.. وأشار شريف فتحى إلى الزيادة التى شهدتها أعداد السياحة الوافدة لمصر من تركيا خلال العام الماضى، موضحا أن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين البلدين فى مجال السياحة وخاصة من خلال فرص تحقيق التكامل السياحى بينهم.