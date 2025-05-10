الرئيس السوري يصل إلى البحرين في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى مملكة البحرين في إطار جولاته الإقليمية والدولية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم بـ "وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى دولة البحرين على رأس وفد رسمي".

ووفق الوكالة "كان في استقبال الشرع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وسبل دعم أمن واستقرار سوريا.

وتأتي زيارة الشرع إلى البحرين قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة لإجراء محادثات مع قادة دول الخليج العربية، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ومنذ توليه منصبه، قام الشرع بزيارات إلى دول عربية وإقليمية، من بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام بأول زيارة له إلى أوروبا حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وأعلن أن بلاده تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

وبعد سقوط الأسد، بدأت سوريا وجيرانها يطالبون برفع العقوبات الغربية التي فُرضت على الأسد خلال الأشهر الأولى من اندلاع الصراع في البلاد في مارس 2011.

وسيفتح رفع العقوبات الطريق أمام الدول العربية الغنية بالنفط للمشاركة في تمويل إعادة إعمار سوريا، بعد الدمار الذي خلفه الصراع الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص.

وقدرت الأمم المتحدة في عام 2017 أن تكلفة إعادة إعمار سوريا ستبلغ على الأقل 250 مليار دولار، فيما يرى بعض الخبراء أن هذا الرقم قد يصل الآن إلى 400 مليار دولار على الأقل.

وفي أبريل، أعلنت السعودية وقطر أنهما ستسددان ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، في خطوة من المرجح أن تدفع المؤسسة الدولية إلى استئناف دعمها للبلاد التي مزقتها الحرب.

ومنذ سقوط الأسد، الحليف الوثيق لإيران، تعمل القيادة السورية الجديدة على تحسين علاقات البلاد مع الدول العربية والغربية.