رويترز: دوي انفجارات بمدينة جامو الهندية بعد إعلان وقف إطلاق النار مع باكستان

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في مدينة جامو الهندية وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وأفادت الوكالة، برؤية مقذوفات في سماء المدينة الهندية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر منشور على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبري الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.



