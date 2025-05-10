تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية والإبداعية في جمعية مصر الجديدة، في الساعة الخامسة من مساء بعد غدٍ الاثنين، ندوة "الصحة النفسية والتكنولوجيا "، والتي تعد اللقاء التاسع من سلسلة الصحة النفسية التي تنظمها المكتبة، وتهدف إلى تعزيز الوعي بالصحية النفسية ومساعدة الأشخاص على اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها، وفي الوقت ذاته العمل على خلق تغييرات إيجابية في بيئتنا الاجتماعية.

ويحاضر في الندوة الدكتور وائل منصور، دكتوراه الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس.

وتدور محاور الندوة، حول دور التكنولوجيا في الصحة النفسية، ومكاسب وأضرار استخدام التكنولوجيا في الصحة النفسية، وضوابط استخدام التكنولوجيا في تطبيقات الصحة النفسية.

يذكر أن المختصين حذروا من الاستخدام المطول للتكنولوجيا، إذ قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية، مثل "آلام الظهر والرقبة والصداع"، بالإضافة إلى مشاكل نفسية مثل "القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية"، فيما ارتبط الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بمشاكل النوم وانخفاض تقدير الذات.