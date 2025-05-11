أنشيلوتي: الكرات الثابتة وكسر التسلل مفتاح الفوز أمام برشلونة

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز في مباراة الكلاسيكو، أمام برشلونة، المُقرر إقامتها غدًا الأحد، لحساب منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "لا يوجد فريق مرشح للفوز.. لقد كان دوري جيد وموسمًا جيدًا، والاستمرارية ضرورية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "الفوز بالدوري أو الاقتراب منه يُفسر تمامًا ما ستكون عليه مباراة الغد. كلانا لديه الكثير على المحك. ستكون لدى برشلونة فرصة أفضل منا، ولكن إذا فزنا، فالأمر كله مفتوح على مصراعيه".

وتابع: "على مدار الموسمين الماضيين، حققنا نتائج جيدة في الكرات الثابتة، وأعتقد أن ذلك سيكون عنصرًا مهمًا في مباراة الغد".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "نادي برشلونة مُعتاد على إجبار الخصم على الوقوع في التسلل في منطقة الجزاء.. علينا أن نكون حذرين من التسلل، وأن نعرف كيفية تبادل الكرات. لقد تحدثت مع اللاعبين واستعدينا لذلك في التدريبات. إذا استمع اللاعبون لي، فستسير الأمور على ما يرام".