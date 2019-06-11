ميدو: مشروع المقاصة ملائم لفلسفتي وتعلمت من أخطاء الماضي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة، أن مشروع الفريق يناسب فكره وفلسفته التدريبية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الإثنين: "سعيد بالتواجد مع المقاصة، هناك خطة واستراتيجية واضحة للفريق، والمشروع يناسب فكري، كما أن هناك توافق كبير في الأفكار بيننا".

وأضاف:"التعلم من أخطاء الماضي سيساعدني كثيرًا، ومهمتنا البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة، كما أحتاج مكان هادئ للاستمرار وهذا متوفر في المقاصة".

وتعاقد مصر المقاصة أمس الأحد مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي من أجل قيادة الفريق بالموسم المقبل.