وزير التموين: لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 85% من السكر والعام القادم سيكون لدينا اكتفاء كامل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بأكثر من 85% من السكر، وخلال العام القادم سيكون لدينا اكتفاء ذاتي كامل.

وقال الدكتور المصيلحي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 لم يتم إنجازه في أي فترة سابقة، مشيرًا إلى أن ديوان عام الوزارة سيتم نقله إلى العاصمة الإدارية، كما أن نظام العمل سيختلف تمامًا عما هو موجود حاليًا بما يتناسب مع التطور والتحديث.

وحول توقيت انتقال ديوان الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الدكتور المصيلحي إنه لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن، لكن لو حدث سيتم الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري، منوهًا بأن هناك خلية نحل تعمل حاليًا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة لكي يتم تقديم خدمة متميزة للمواطن، كما أنه تم تحويل العمل بالوزارة إلى النظام الرقمي.

وبشأن القدرة التخزينية لصوامع القمح، أوضح وزير التموين أنه في عام 2014 كان حجم التخزين للقمح 1.4 مليون طن قبل أن يرتفع حاليًا إلى 3.4 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبع سنوات، مضيفًا أن الصوامع تحمي القمح من التسوس والقوارض، كما أن هناك 10 ملايين طن من القمح يتم استهلاكها سنويًا.

وتابع بأن هناك خطة لإنشاء صوامع قمح في توشكى بعد زراعة مليون فدان قمح خلال ثلاث سنوات لإنتاج 3 ملايين طن، مشيرًا إلى أن التموين حصلت على محصول من توشكى قدره 250 ألف طن قمح.

وأضاف "لدينا قدرة طحن تكفى احتياجاتنا وندرس التصدير لدولتي ليبيا والعراق، مشيرًا إلى أن المساحات الزراعية تحقق وفرة زراعية جيدة للمحاصيل وأصبحنا من أهم الدول المصدرة للبطاطس.

وحول رغيف الخبز، أكد وزير التموين أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيهًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة ستة أشهر ونصف، مبينًا أن مصر تستورد طن القمح بـ878 دولار مقابل 725 للإردب من المزارعين، كما أنه تم شراء القمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.

وكشف وزير التموين عن رفع الحد الأدنى لراتب الموظف إلى 2400 جنيه بداية من أول يوليو المقبل حتى يتسنى له الحصول على بطاقات التموين الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم استخراج بطاقة تموين للفئات الأكثر احتياجًا.

وحول إضافة المواليد الجدد للتموين، كشف الدكتور المصيلحي، عن إمكانية إضافة المواليد الجدد بالعام المالي 2022/2023، من مليون إلى 3 ملايين مولود جديد على بطاقات التموين خلال الموازنة المقبلة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أجلت استكمال الأمر بعد توجيه 14 مليار جنيه لوزارة الصحة بسبب فيروس كورونا، وأنه على الرغم من ذلك يتم إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا حتى طفلين للأسرة الواحدة، مناشدًا الفئات القادرة بالانتظار قليلا حتى يتحسن الوضع الاقتصادي.

ونفى وزير التموين ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدًا أنها مستقرة عند 65 جنيهًا لكيلو للحوم المجمدة و85 جنيهًا للحوم الطازجة، وفيما يتعلق بالدواجن، شدد على مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97%.

وأوضح المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتوفير 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى المبارك، كما أنه ستتاح نفس الكمية في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير الخراف الحية المستوردة أو المذبوحة والتي يتم دراسة ثمنها حاليًا.