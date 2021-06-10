رئيس فرنسا يوجه رسالة لمبابي قبل اليورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا اليوم الخميس من المهاجم الدولي كيليان مبابي الاستمرار بصفوف فريق باريس سان جيرمان وإلغاء فكرة رحيله للانتقال إلى ريال مدريد الأقرب لضم اللاعب حسب ما تشير اليه التقارير العالمية.

وقال رئيس فرنسا في مقابلة تلفزيونية أجريت معه خلال زيارته لتدريبات منتخب بلاده استعدادًا لخوض غمار منافسات يورو 2020 :" لا يمكنني الضغط على أي لاعب، ولكن من الأفضل لكيليان مبابي الاستمرار بصفوف باريس سان جيرمان".

وأضاف:" بنسبة للبطولة الفرنسية من الأفضل أن يستمر مبابي مع باريس".

من جانبه كان قد صرح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بإن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الصدام الناري في افتتاح يورو 2020 بين فرنسا بطل العالم 2018 أمام منتخب ألمانيا بطل العالم 2014، باللقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إليانتس أرينا بمرحلة دور المجموعات.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا - البرتغال – المجر.

وتفتتح فرنسا مبارياتها في اليورو بمواجهة قوية أمام ألمانيا يوم 15 يونيو قبل أن تلعب أمام المجر يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بإعادة لنهائي النسخة الماضية من يورو بمواجهة البرتغال يوم 23 يونيو.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.