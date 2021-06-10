مذكرة تفاهم بين غرفة الأثاث والشركة التجارية لتأمين واردات الصناعة من الأخشاب

وقعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي مذكرة تفاهم مع الشركة التجارية للأخشاب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وزارة قطاع الأعمال العام.

ووقع عن الغرفة أحمد حلمي وعن الشركة التجارية للأخشاب محمود أبو جبل السقا، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

من جانبه أشاد رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المهندس أحمد حلمي، بمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون مع الشركة التجارية للأخشاب، بهدف تأمين واردات مصر من الأخشاب، في ظل تناقص المعروض عالميًا من خام الأخشاب، مع زيادة الطلب عليه نتيجة الإنشاءات، ما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأخشاب في مصر.

وأوضح أن التعاون مع الشركة التجارية للأخشاب يهدف إلى قدرة الشركة، على توفير خام الأخشاب والمسطحات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، وأكثر تنافسية للسوق المصري، وذلك بهدف تأمين واردات الأخشاب لصناعة الأثاث في مصر، خاصة أنها صناعة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحجم الإنشاءات وحركة التعمير التي تشهدها مصر.

وتابع: "كغرفة واتحاد صناعات نتحرك بشكل قوي ومباشر في كل المسارات بهدف سد الفجوة بين المطلوب والمعروض من خام الأخشاب، سواء كان خلال خطة قصيرة أو طويلة كتعاون مع الشركة لخدمة الصانع المصري".