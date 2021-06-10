وزير التعليم العالي يبحث شراكات طبية بحثية لمستشفى 75375 ومعهد الأورام في البرتغال

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بزيارة مؤسسة champlimaud البحثية البرتغالية، برفقة ليونور بيليزا رئيسة المؤسسة، وحضور السفير عادل الألفي السفير المصري بالبرتغال، ويأتى ذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، والذى يعقد خلال الفترة من 10-11 يونيو الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت المؤسسة البحثية البرتغالية؛ للتعرف على إمكانياتها البحثية والطبية، وكذا الخدمات التي تقدمها للمواطنين البرتغاليين ومختلف الجنسيات التي تأتي لتلقي العلاج فيها، بالإضافة إلى الإطلاع على الخطط المستقبلية للمؤسسة، وآفاق التعاون بينها وبين أهم المراكز البحثية العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأشاد عبد الغفار بإمكانيات المؤسسة البرتغالية، ومستوى تجهيزاتها، وما تتضمنه من تكنولوجيا طبية متطورة.

وخلال الزيارة، بحث الجانبان أوجه التعاون بين المؤسسة والمؤسسات البحثية المصرية العاملة في المجال الطبي، كمؤسسة ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال، ومعهد أبحاث أمراض العيون، والمعهد القومي للأورام.

جدير بالذكر أن مؤسسة champlimaud البحثية تم إنشاؤها عام ٢٠٠٤، وهي مؤسسة معنية بالبحث العلمي في المجال الطبي وخاصة في مجال مكافحة مرض السرطان، وتهدف المؤسسة إلى تطوير برامج البحوث الطبية الحيوية المتقدمة، وتقديم رعاية إكلينيكية متميزة ، مع التركيز على ترجمة الاكتشافات العلمية الرائدة إلى حلول يمكنها تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتقديم العلاج السريري المتخصص للأورام.

رافق الوزير خلال الزيارة أعضاء السفارة المصرية بالبرتغال خالد هاشم سكرتير أول بالسفارة، أحمد شاش سكرتير ثاني بالسفارة.