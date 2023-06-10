سوهاج: إزالة 254 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 254 تعديا على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات.

وأكد محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى تعاونت مع الأجهزة الأمنية لشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وأسفرت عن إزالة 111 تعديا على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 9580 مترا مربعا، وإزالة 143 تعديا على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة وقيراط.

وشدد الفقي، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تجري على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.