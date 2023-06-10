يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.. مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 31 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 21

دمياط 29 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 21

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 34 24

نخل 34 21

كاترين 28 17

الطور 35 26

طابا 32 27

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 31 18

سيوة 36 19

رأس غارب 36 28

الغردقة 36 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 27

شلاتين 35 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 27

قنا 38 28

الأقصر 39 28

أسوان 40 29

الوادى الجديد 39 28

أبوسمبل 40 30